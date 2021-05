Jordi Condom : "Tous les ingrédients étaient présents pour que je vienne à Seraing"

Le technicien espagnol est le nouvel entraîneur du RFC Seraing où il a paraphé un contrat de deux saisons.

Ce vendredi après-midi, le RFC Seraing a présenté son nouveau coach. Jordi Condom dirigera les Métallos la saison prochaine. "Tous les ingrédients étaient présents pour que je vienne. J'avais envie de redevenir entraîneur principal et le projet mis en place ici à Seraing qui est de développer de jeunes joueurs me plaît et me correspond. J'ai l'expérience nécessaire pour mener à bien l'équipe et donner confiance aux joueurs. J'ai déjà formé beaucoup de jeunes élements que ce soit au Barça, chez Aspire et à Eupen. De plus, je partage la même philosophie de jeu que celle proposée par le club cette saison, un jeu positif vers l'avant. Je suis heureux d'avoir signé ici", a confié le nouveau T1 des Métallos.

Cette saison, il officiait du côté d'Eupen en tant que directeur sportif. "Je viens d'apprendre beaucoup du côté d'Eupen où j'ai fait une sorte de "Master". J'ai acquis beaucoup d'expérience car j'ai appris en coulisses. Toutes les choses que les entraîneurs ne comprennent parfois pas avec les règlements par exemple et les signatures des joueurs. Je pourrai ainsi aussi aider le club et la direction concernant le recrutement s'il manque des joueurs à certains postes", a expliqué l'ancien adjoit d'El-Arabi.

Jordi Condom ne viendra pas seul au Pairay, il sera accompagné un T2 qui sera annoncé par la suite.