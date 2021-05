Officiel : Ibrahima Konaté (RB Leipzig) rejoint Liverpool

Liverpool a levé la clause libératoire d'Ibrahima Konaté. Les Reds ont donc mis 36 millions d'euros sur la table pour s'offrir le joueur du RB Leipzig.

L’international Espoirs français (12 sélections) évoluera donc en Premier League la saison prochaine. Le club de la Mersey avait besoin de renforcer sa charnière centrale après les soucis vécus cette saison avec les blessures de Van Dijk et de Gomez.

Accord Convenu ✅



We are delighted to have reached an agreement for the transfer of @IbrahimaKonate_ from @DieRotenBullen 🔴