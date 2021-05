La liste réduite de la Squadra : Roberto Mancini retire 7 joueurs de sa liste de 33

Roberto Mancini avait convoqué 33 joueurs avec l'Italie pour débuter le stage international. Il a réduit cette liste à 26, auxquels s'ajoutent Jorginho et Emerson, qui disputaient la finale de la Ligue des Champions.

Alessio Cragno (Cagliari), Cristiano Biraghi (Fiorentina), Manuel Lazzari (Lazio), Gaetano Castrovilli (Fiorentina), Vincenzo Grifo (Friburgo) Giacomo Raspadori (Sassuolo) et, plus surprenant, l'attaquant du PSG Moïse Kean sont les joueurs écartés de la liste des 33 par Roberto Mancini. Aux 26 joueurs restants s'ajoutent deux champions d'Europe : Jorginho et Emerson Palmieri arriveront de Chelsea après quelques jours de congé.

La liste n'est donc pas définitive puisque Mancini devra encore écarter deux joueurs dans les jours à venir.