Nasser Al-Khelaïfi a félicité son ancien entraîneur Thomas Tuchel pour sa victoire

L'ironie de la victoire de Thomas Tuchel en finale de la Ligue des Champions a naturellement déjà été soulignée, l'Allemand ayant soulevé le trophée quelques mois après avoir été licencié du Paris Saint-Germain. Mais Nasser Al-Khelaïfi a été beau joueur.

Nasser Al-Khelaïfi aurait envoyé un message de félicitations chaleureux à son ancien coach Thomas Tuchel, vainqueur ce samedi de la Ligue des Champions avec Chelsea quelques mois après avoir été licencié du PSG. Tuchel et Paris s'étaient séparés fin décembre 2020 et depuis, les Blues ont réalisé une superbe saison, décrochant la 4e place en Premier League et battant Manchester City pour s'adjuger le trophée ultime européen.

Le président du PSG a donc souhaité témoigner son respect à Thomas Tuchel, qui avait déjà emmené le club de la capitale en finale de la Ligue des Champions la saison passée.