🎥 Euro U21: Lukas Nmecha, buteur, et l'Allemagne ont eu chaud, mais filent en demi-finales

L'Alemagne a souffert contre le Danemark en quart de finale de l'Euro U21, lundi soir. Incapables de trouver l'ouverture, les Allemands se sont fait surprendre à la 69e minute de jeu par un but de Wahid Faghir. Et ils ont dû attendre les dernières minutes de la rencontre pour revenir au score.

En prolongation, la Mannschaft a pris l'avantage grâce à Jonathan Burkardt, mais le Danemark a égalisé, sur un penalty converti par Victor Nelsson. C'est finalement aux tirs au but que l'Allemagne a validé son ticket pour le tour suivant, avec Lukas Nmecha parmi les botteurs (2-2, tab 6-5).

O empate da Alemanha saiu aos 43 minutos. Assistência do zagueiro Lukas Mai para o centroavante Nmecha, do Anderlecht, balançar as redes. pic.twitter.com/nHNT4VdKTq