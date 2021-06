Un deuxième Belge à Wolfsburg?

Solide depuis son arrivée en Allemagne, Sebastiaan Bornauw pourrait prendre du galon cet été.

Il avait quitté le Sporting d'Anderlecht, il y a près de deux ans, il a bien grandi depuis: Sebastiaan Bornauw est vite devenu un cadre au FC Cologne et il y a d'ailleurs été l'un des héros de la fin de saison, en inscrivant le but qui a permis à Cologne d'éviter la relégation directe dans les toutes dernières minutes.

Une semaine plus tard, l'ancien Mauve et ses coéquipiers ont assuré leur maintien en disposant d'Holstein Kiel en barrages et Sebastiaan Bornauw pourrait désormais vivre un été agité. Déjà suivi par Norwich City, qui retrouvera la Premier League la saison prochaine, il peut aussi compter sur l'intérêt de Wolfsburg, selon les informations du Laatste Nieuws.

À Wolfsburg, le défenseur central belge pourrait retrouver Koen Casteels, auteur d'une excellente saison entre les perches des Loups, mais aussi découvrir la Ligue des Champions, puisque le VFL a pris la quatrième place en Bundesliga, cette saison, derrière le Bayern, Leipzig et le Borussia.