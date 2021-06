Le retour de Benzema en équipe de France a fait un carton au niveau des audiences

Le match amical entre la France et le Pays de Galles, diffusé sur la chaîne TF1 ce mercredi soir, a raflé toutes les audiences de la soirée.

Le premier match de préparation à l'Euro 2021 de l'équipe de France contre le Pays de Galles était attendu, surtout avec le grand retour de Karim Benzema. Cinq ans et demi plus tard, l'international français a été l'auteur d'une prestation convaincante pour son retour en sélection, et ce malgré un penalty arrêté par le portier gallois.

Ce jeudi, Médiamétrie rapporte que le match des Bleus a réuni 6,94 millions de téléspectateurs, signant au passage des records d'audience pour une rencontre de l'équipe de France, depuis près de trois ans !