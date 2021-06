🎥 Plusieurs départs du côté de Swansea dont celui d'André Ayew

Swansea a officialisé, dans un communiqué de presse, plusieurs départs au terme de cet exercice 2020-21. "André Ayew, Kieron Freeman, Declan John et Barrie McKay ont vu leurs contrats se terminer et quitteront le Liberty Stadium. Ayew a été le meilleur buteur du club au cours des deux dernières saisons, amassant 35 buts depuis son retour d'un prêt à Fenerbahçe".

Les Swans ont d'ailleurs tenu à lui rendre hommage avec des vidéos de tous ses buts marqués avec l'équipe galloise.

Swansea City can confirm its retained list following the end of the 2020-21 season.



Andre Ayew, Kieron Freeman, Declan John and Barrie McKay have seen their contracts come to an end and will depart the Liberty Stadium.



