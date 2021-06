Olivier Giroud ironise sur son rapport avec Benzema : "On ira fêter ça sur un circuit de karting"

En mars 2020, c'est avec sarcasme que Karim Benzema s'était exprimé sur Olivier Giroud. Un an plus tard, ce dernier a choisi l'ironie pour évoquer sa relation avec le Madrilène.

Olivier Giroud n'est pas rancunier. C'est sur le ton de la plaisanterie que ce dernier a évoqué sa relation avec Karim Benzema. Pour rappel, en mars 2020, l'attaquant du Real Madrid n'avait pas hésité à égratigné son partenaire dans un live sur son compte Instagram : "On ne confond pas la F1 avec le karting."

Dans un entretien accordé au Figaro, le buteur de Chelsea a réagi avec amusement. "Il n'y a aucune raison de se taper dessus avec Karim. Les déclarations qu'il a eues sur moi m'ont fait sourire et marrer plus qu'autre chose. Je l'ai pris avec beaucoup de recul à l'époque et encore plus aujourd'hui."

Puis, lorsqu'on lui a demandé ce qu'il ferait en cas de victoire finale à l'Euro, le joueur de 34 ans a lancé : "on ira fêter ça tous les deux sur un circuit de karting, ça fera une belle photo." S'il devait arriver, ce moment ne manquerait pas de faire rire les supporters de l'équipe de France. Mais avant ça, les Bleus ont un long chemin à parcourir.