"Mission accomplie" pour les Diablotins au Kazakhstan

Les Diablotins ont parfaitement entamé leur campagne éliminatoire pour l'Euro 2023 et Jacky Mathijssen était particulièrement satisfait à l'issue de la rencontre.

"On a accompli notre mission", confirmait le sélectionneur dans une interview partagée par l'Union Belge à l'issue de la victoire acquise par les Diablotins au Kazakhstan grâce à des buts de Killian Sardella, Amadou Onana et Loïs Openda (1-3).

Les U21 belges avaient perdu pas mal de points contre des "petites nations" lors des éliminatoires pour l'Euro 2021 et Jacky Mathsijjsen se méfiait du piège kazakh en ouverture de cette nouvelle campagne.

"Un excellent match"

Les Diablotins étaient prévenus et ils ont su faire le job vendredi soir. "On sait que lors de la précédente campagne, on a souvent eu des difficultés dans ce genre de rencontre, on était conscient que ce ne serait pas un match facile, et ça ne l'a pas été, contre un bloc compact, avec des qualités pour partir vers l'avant, mais on les a bien neutralisés, et on a joué un excellent match", se réjouit le sélectionneur.

Idéal pour entamer une nouvelle aventure. "On a commis quelques erreurs, mais je suis vraiment très satisfait ce que toute l'équipe a montré. Ceux qui ont commencé, ceux qui sont montés... Tout le monde était là, tout le monde était particulièrement motivé, pour finir une longue saison en beauté et c'est ce que nous avons fait", conclut-il.