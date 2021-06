Euro 2020 : La Turquie apparaît comme un véritable outsider

Cette année plus que jamais, la Turquie semble taillée pour causer des soucis à bons nombres de pays lors de cet Euro.

Qualifications

La Turquie a terminé à la deuxième place derrière la France dans la poule H des éliminatoires de l’Euro. Les hommes Şenol Güneş auront tenu tête à la France pendant toutes les qualifications et ont même battu les Bleus lors du match aller en juin 2019 (2-0). À noter que la Turquie a été la meilleure défense des éliminatoires avec seulement trois buts encaissés en 10 matchs (ex æquo avec la Belgique).

Şenol Güneş le magicien

© photonews

Şenol Güneş a repris en main une équipe malade il y a moins de deux ans. Il venait remplacer un Mircea Lucescu qui avait obtenu de très mauvais résultats ne parvenant pas à se qualifier à la Coupe du monde 2018 et terminant dernier de son groupe de Ligue des Nations. L’expérimenté entraîneur de 68 ans a remis la Turquie sur de bons rails puisqu'il n’a connu la défaite qu’à trois reprises en 20 matchs. C’était déjà lui qui avait entraîné l’équipe lors du magnifique parcours de la Coupe du monde 2002 (troisième).

Encadrement

Cette nouvelle génération turque est mieux encadrée. En effet, on retrouve un parfait mélange de jeunesse et d’expérience. La nouvelle génération a émergé et s’est vite imposée. Meilleure défense lors des éliminatoires, le sélectionneur Şenol Güneş peut compter sur une charnière centrale redoutable avec Çağlar Söyüncü sur un nuage avec Leicester et les jeunes Demiral (Juventus) ou Kabak (Liverpool). Au milieu de terrain et en attaque, les expérimentés Hakan Çalhanoğlu et Burak Yilmaz répondent très souvent présents et encadrent ce jeune groupe.

Yilmaz , le joueur clé

Le Lillois a réalisé une énorme saison avec les Dogues. Auteur de 16 buts et 5 passes décisives en 28 rencontres de Ligue 1, le buteur âgé de 35 ans est en feu cette année. Lors du dernier rassemblement, il avait planté un triplé contre les Pays-Bas. Il aura à cœur de confirmer sa bonne saison lors de l’Euro et de surtout effacer l’échec de l’édition 2016.

Voici la liste de la Turquie :

Gardiens : Mert Günok (Medipol Basaksehir), Ugurcan Çakir (Trabzonspor), Altay Bayindir (Fenerbahçe), Gökhan Akkan (Caykur Rizespor)

Défenseurs : Zeki Celik (Lille), Mert Müldür (Sassuolo), Merih Demiral (Juventus), Ozan Kabak (Liverpool), Caglar Söyüncü (Leicester City), Kaan Ayhan (Sassuolo), Umut Meras (Le Havre), Ridvan Yilmaz (Besiktas)

Milieux : Mahmut Tekdemir (Medipol Basaksehir), Okay Yokuslu (West Bromwich Albion), Taylan Antalyali (Galatasaray), Dorukhan Toköz (Besiktas), Ozan Tufan (Fenerbahçe), Orkun Kökçü (Feyenoord), Yusuf Yazici (Lille), Irfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Hakan Çalhanoglu (Milan)

Attaquants : Cengiz Ünder (Leicester City), Efecan Karaca (Aytemiz Alanyaspor), Halil Akbunar (Göztepe), Abdülkadir Omür (Trabzonspor), Kerem Aktürkoglu (Galatasaray), Burak Yilmaz (Lille), Enes Ünal (Getafe), Kenan Karaman (Fortuna Düsseldorf), Halil Dervisoglu (Galatasaray)