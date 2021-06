🎥 Eden Hazard évoque sa forme physique et la grosse attente des supporters

A 24 heures de décoller pour la Russie, Eden Hazard s'est confié au JT de la RTBF ce jeudi midi.

À vingt-quatre heures de décoller pour la Russie avec les Diables Rouges, Eden Hazard s'est confié au JT de la RTBF ce jeudi midi. "On est impatient de commencer la compétition. On a fait deux bonnes semaines de préparation et cela débute dans deux jours. C'est vraiment le moment de bien commencer les choses. On va avoir envie de jouer et gagner les matchs. J'espère que tout le monde sera prêt."

Perturbé par des pépins physiques ces deux dernières saisons depuis son arrivée au Real Madrid, le capitaine des Diables Rouges revient sur sa forme physique. "Cela va tout doucement. J'ai pu jouer dix minutes le dernier match contre la Croatie. Je n'ai fait qu'une semaine d'entraînement complète. On va voir avec le staff médical ce que je vais faire pour le premier match. Debuter ou débuter sur le banc ? Ce sera aussi les choix du coach. Je ne suis pas encore à 100%. On va voir ce qu'on va faire."

Après une troisième place conquise il y a trois ans au Mondial 2018, les Belges ont de grosses attentes pour l'Euro. "Quand on joue pour les Diables, on a toujours cette pression au-dessus de nous par ce qu'on a fait dans le passé. Les gens attendent de nous que l'on fasse mieux. On a fait quelque chose de magnifique en Russie mais il faut oublier ça. On va essayer de faire mieux. On connaît notre potentiel. On va tout faire pour aller le plus loin possible."

Quant au fait de poursuivre sa carrière avec les Diables Rouges, Eden Hazard est resté évasif. "Je ne sais pas, on verra bien", a-t-il conclu en souriant.