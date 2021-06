Aleksander Ceferin réagit après le malaise de Christian Eriksen

Les réactions se multiplient après le malaise de Christian Eriksen lors du match entre le Danemark et la Finlande.

Le président de l'UEFA Aleksander Ceferin a réagi après le malaise de Christian Eriksen et a exprimé tout son soutien au milieu danois mais aussi à sa famille.

"Des moments comme celui-ci mettent tout dans la vie en perspective. Je souhaite à Christian un rétablissement complet et rapide et je prie pour que sa famille ait la force et la foi. En ces temps, l'unité de la famille du football est si forte et lui et sa famille portent avec eux les bons vœux et les prières de chacun. J'ai entendu des fans des deux équipes scander son nom. Le football est beau et Christian le joue magnifiquement", a ainsi confié le président de l'instance européenne.