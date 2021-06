Georginio Wijnaldum explique pourquoi il a choisi de rejoindre le PSG

Capitaine des Pays-Bas en l'absence de Van Dijk (forfait), Georginio Wijnaldum était présent en conférence de presse, ce samedi à la veille de l'entrée des Orange à l'Euro face à l'Ukraine (dimanche 21h à Amsterdam).

Georginio Wijnaldum a rejoint le PSG où il a signé un contrat de trois ans et non pas le Barça. Le milieu de terrain explique que le club de la capitale a été plus efficace que le club blaugrana avec lequel il avait pourtant discuté pendant un mois.

"Avec le Barça, on a négocié pendant quatre semaines sans trouver d'accord", a souligné le Néerlandais, en fin de contrat à Liverpool qui voulait le conserver. "Le PSG a été plus rapide, ils savaient ce qu'ils voulaient et ils m'ont convaincu que le projet était intéressant. Pour être honnête, ça a été un choix très difficile. On parle de deux très grands clubs, mais je suis très heureux d'avoir arrangé cela avant le début de l'Euro. Pour un tel tournoi, vous devez être concentré sur ce que vous avez à faire", a conclu Wijnaldum.