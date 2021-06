Nouvelle chance pour Isaac Thelin à Anderlecht ? "Kompany m'a expliqué qu'ils veulent jouer avec deux attaquants à l'avenir"

Le RSCA va bientôt débuter ses préparatifs pour la nouvelle saison.

Isaac Kiese Thelin pourrait obtenir une nouvelle chance de se montrer à Anderlecht : "J'ai parlé avec Vincent Kompany et il m'a dit que j'avais bien travaillé", a confié Thelin à Fotbollskanalen.

L'attaquant avait été prêté au club suédois de Malmö la saison dernière, où ses bonnes performances pourraient avoir relancé ses cartes à Bruxelles. Thelin y a inscrit 14 buts en 25 apparitions de championnat, sous les ordres de l'ancien attaquant du Milan AC Jon Dahl Tomasson, et le club a été sacré champion.

Une fois la saison en Suède terminée en décembre dernier, Thelin a ensuite pris la direction de Kasimpasa en Turquie dans le cadre d'un nouveau prêt pour la seconde partie de saison dernière. Il y a inscrit 9 buts en 21 apparitions et a accroché le maintien : "C'était une bonne saison. J'ai marqué beaucoup de buts et nous avons réussi à nous maintenir avec Kasimpasa. Quand je suis arrivé, je ne pensais pas que nous allions descendre, j'étais venu pour marquer des buts et me montrer, et cela a bien réussi au final."

Le Suédois évoque également le fait qu'il reprendra bien la préparation avec le Sporting sur demande de Kompany, car ce dernier souhaiterait lui redonner une nouvelle chance suite à sa bonne saison : "Kompany me veut pour la préparation de la nouvelle saison", a confié l'attaquant. Le plan tactique du coach des Mauves redistribuerait un peu les cartes pour lui : "Il m'a expliqué qu'ils veulent jouer avec deux attaquants à l'avenir."

Isaac Thelin a donc l'occasion de (re)faire ses preuves, mais il est également possible qu'il parte. Un nouveau prêt n'est pas vraiment à l'ordre du jour : "Non, ce n'est pas possible, il me reste un contrat d'un an à Anderlecht", ponctue ce dernier.