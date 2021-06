Une piste congolaise pour remplacer Gianni Bruno?

Gianni Bruno parti, le Essevée va s'atteler à lui trouver un remplaçant.

Et ça pourrait peut-être aller très vite. Selon les informations de la Dépêche du Midi, Zulte Waregem aurait fait de Firmin Mubele une possible recrue. L'attaquant congolais arrive en fin de contrat et pourrait donc arriver gratuitement en Belgique.

Âgé de 27 ans, Firmin Mubele était passé par le Qatar avant d'arriver en France. Il a ensuite porté les couleurs de Rennes et de Toulouse, mais aussi d'Astana. La saison dernière, il n'a pas joué le moindre match en Ligue 2.