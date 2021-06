🎥 Nouvelle arrivée au FC Liège

Le matricule 4 a officialisé la nouvelle ce mercredi après-midi.

Maxime Cavelier rejoint le FC Liège en provenance de La Gantoise. L'ailier âgé de 18 ans a été formé à Libramont avant de rejoindre le Standard où il a évolué jusqu’en U15. Il avait ensuite posé ss valises chez les Buffalos où il avait signé son premier contrat professionnel à l'âgé de 16 ans. Il a également été international U15, U16 et U17.

"Mes trois qualités principales sont la vitesse, la percussion et ma qualité de centre. Mon contrat pro se terminait et j’ai décidé de suivre des études d’immobilier ici à Liège. Je voulais continuer à jouer au foot dans un club d’un bon niveau et ambitieux. C’est donc naturellement que je me suis tourné vers le RFCL contre qui j’ai souvent joué chez jeunes."