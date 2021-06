L'heure de vérité pour la Croatie de Luka Modric

La Croatie doit rebondir pour éviter une terrible désillusion. La République Tchèque a l'occasion de valider son ticket pour le tour suivant avant de croiser les Three Lions.

Battus par l'Angleterre en ouverture de cet Euro 2020, les Croates ont deux rencontres pour assurer leur place en huitième de finale. Ça commencera par un défi de taille contre la République Tchèque, qui n'a pas loupé son entame contre l'Ecosse.

Et Luka Modric savent déjà d'où viendra le danger. Auteur d'un doublé et du but du tournoi contre l'Ecosse Patrik Schick est en toute grande forme. Il sort d'une excellente saison avec Leverkusen, bouclée avec 15 buts au compteur, et s'est imposé comme le buteur incontestable de la République Tchèque: 13 buts en 27 sélections.