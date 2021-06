Dante Vanzeir de retour et décisif : "Ces premières minutes m'ont fait énormément de bien"

L'Union affrontait Mons il y a quelques jours, pour son premier match de préparation de la nouvelle saison avant de croiser le Tempo Overijse.

Facile vainqueur de Mons (2-6), l'Union Saint-Gilloise a écrasé le Tempo Overijse (0-5) et continue d'engranger de la confiance en préparation.

Dante Vanzeir effectuait son retour contre le Tempo. Il a pu retrouver ses premières sensations et a offert deux assists : "Ces premières minutes suite à ma blessure m’ont fait énormément de bien, mentalement et physiquement", confiait le joueur de la saison dernière sur le site de l'Union.

"C’était un peu dur au début mais c’est la préparation et ce sont des moments nécessaires avant de retrouver la compétition. C’est chouette et ça le fait plaisir pour Julen. J’étais dans sa position il y a quelques années et cela motive de marquer", conclut Vanzeir.

Julen Cordero s'est, lui, encore mis en evidence avec deux buts : "Après le but face à Mons, j’en marque 2 aujourd’hui, cela fait évidemment énormément de bien, mais je le dois au groupe et à Dante Vanzeir qui me livre deux passes parfaites. J’apprends beaucoup, que ce soit à l’entrainement ou en match."

"Nous devions prendre le rythme et offrir la possibilité à quelques jeunes de se montrer. C’est chose fait, ils m’ont laissé une bonne impression", analysait coach Mazzu il y a quelques jours après le match contre Mons.