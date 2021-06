Manchester City envoie une première offre pour Harry Kane

Manchester City passe à l'action. D'après les informations de Fabrizio Romano, les Sky Blues auraient transmis une première offre à Tottenham pour Harry Kane. Celle-ci s'élèverait à 100 millions de livres (soit environ 116 millions d'euros) et pourrait inclure d'autres joueurs dans l'opération (sous forme d'échange).

Mais le club londonien n'aurait pas l'intention d'accepter cette proposition. En effet, selon le journaliste italien, le président des Spurs, Daniel Levy, voudrait retenir son numéro 10. De son côté, le joueur de 27 ans souhaiterait partir et serait favorable à l'idée de rejoindre les Citizens cet été. De quoi mener à un bras de fer ?

Harry now focused on the Euros, then it’ll be decided.