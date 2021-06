Tielemans mécontent de son niveau de jeu : "Je veux faire mieux"

Le meilleur Youri Tielemans ? On ne l'a pas encore vu dans cet Euro. Le médian de Leicester, titulaire, n'a pas brillé.

Youri Tielemans devrait sortir du 11 ce lundi, Axel Witsel et Kevin De Bruyne étant annoncés titulaires. Et selon la forme de ces deux derniers, lui et Dendoncker pourraient bien ne plus démarrer de rencontre de sitôt. "Je suis conscient que mes premiers matchs n'étaient pas à niveau", regrette Tielemans via l'application de l'Union Belge.

"Je n'ai pas encore pu montrer toutes mes qualités, surtout pas sur le plan technique". Pertes de balles, passes imprécises, manque d'impact : le médian de Leicester City n'a pas convaincu, mais espère pouvoir se rattraper. "C'est très frustrant, parce que je veux toujours faire de mon mieux pour l'équipe. J'ai de grandes exigences pour moi-même. Je vais travailler dur pour atteindre un meilleur niveau".