Didier Lamkel Zé arrive en retard et se fait renvoyer chez lui par le nouveau coach de l'Antwerp

Nouvelle saison, nouveau coach, même Didier Lamkel Zé à l'Antwerp : le Camerounais s'est déjà mis son entraîneur à dos.

L'avenir de Didier Lamkel Zé à Anvers est encore et toujours incertain tant on ne sait jamais quand le club et le nouvel entraîneur en poste décideront que le Camerounais a dépassé les bornes. Et ça commence mal : pour la reprise des entraînements du Great Old, Lamkel Zé est arrivé en retard au Bosuil, rapporte Het Laatste Nieuws, et s'est fait renvoyer chez lui par Brian Priske.

Michael Frey et Jelle Bataille, nouvelles recrues, étaient déjà présents, au contraire de Björn Engels qui arrivera un peu plus tard.