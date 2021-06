Euro : Quel adversaire pour les Diables Rouges en huitième de finale ?

La Belgique s'est imposée face à la Finlande (2-0) ce lundi soir lors de la troisième journée du groupe B pendant que le Danemark torpillait la Russie (4-1).

En huitième de finale, les Diables Rouges affronteront probablement le 3ème du groupe E ou du groupe F.

Derrière la Belgique, première du groupe B avec 9 points, le Danemark se classe 2e avec 3 points, le même total que la Finlande (3e) et la Russie (4e). Avec 3 points et une différence de buts de moins deux, la Finlande a peu de chance de terminer parmi les quatre meilleurs troisièmes car la dernière journée doit encore se déroulera dans les groupes D, E et F.

Dans le cas où le Finlande figure parmi les quatre meilleurs troisièmes, ce sera la Suisse au programme des Diables Rouges en huitième.

Si la Finlande ne fait pas partie des meilleurs troisièmes, il y a 75% de chance que les Diables Rouges affrontent le troisième du groupe E (Suède, Slovaquie, Espagne, Pologne) en huitième de finale. L'Espagne occupe actuellement la troisième place avec 2 points.

Si le troisième du groupe E n'est pas qualifié, la Belgique affrontera alors le troisième du groupe F, le groupe de la mort avec l'Allemagne, la France, le Portugal et la Hongrie.