Silvio Proto dément : "Je ne deviendrai pas entraîneur des gardiens de Mouscron"

La rumeur a surgi, surprenante, en ce début de semaine : Silvio Proto deviendrait l'entraîneur des gardiens de l'Excel Mouscron, au sein du staff d'Enzo Scifo. Il dément.

L'ancien gardien de but du RSC Anderlecht, fraîchement retraité, a tenu à démentir toute rumeur l'envoyant sur le banc de l'Excel Mouscron en tant que coach des gardiens - et à vrai dire sur quelque banc que ce soit : Silvio Proto est bien décidé à profiter de sa retraite, comme il l'explique. Je ne deviendrai pas l’entraîneur des gardiens de Mouscron ni ne rejoindrai le staff d’une autre équipe. Je savoure ma nouvelle vie plus que jamais. J’ai enfin du temps pour mes hobbys et ma famille, je ne sacrifierais ça pour rien au monde".

Nos excuses, donc, pour avoir relayé cette rumeur issue des colonnes de Sudpresse et dont on ignore encore comment elle est née.