🎥 En démonstration, l'Espagne corrige la Slovaquie et rejoint les huitièmes de finale

À Séville, la Slovaquie et l'Espagne vont se disputer un billet pour les huitièmes de finale de l'Euro... Et c'est très simple : le gagnant du jour sera directement qualifié pour la phase finale de cette compétition.

Très attendue lors de cet Euro 2020, l'Espagne a déçu pour l'instant avec deux partages contre la Pologne et la Suède. Tout le monde attend la Roja ce mercredi soir.

La première occasion sera espagnole. Lancé dans le dos de la défensre, Morata armera une frappe dans un angle compliqué mais Dubravka s'imposera (5e). Après intervention du VAR, la Roja obtiendra un penalty quelques minutes plus tard après une faute de Hromada sur Koke. Morata se chargera de le tirer, mais Dubravka partira du bon côté et écartera cette tentative (12e).

La domination des troupes de Luis Enrique se précisera avec deux grosses opportunités. Une reprise de volée de Sarabia qui manquera de puissance pour tromper le portier adverse (19e) et Pedri, juste devant le but slovaque, qui sera trop juste pour couper la trajectoire (20e). Par la suite, Morata décochera un tir en puissance à l'entrée de la surface mais Dubravka effectuera une jolie parade (25e). À la demi-heure de jeu, la pression ibérique portera ses fruits. Après une mauvaise relance, Pablo Sarabia verra sa frappe s'écraser sur la barre transversale... Le ballon retombera juste devant le but mais Dubravka, qui voulait l'envoyer en corner, le smashera dans son propre but...(30e), 0-1.

Juste avant la pause, Laporte inscrira son premier but pour la Roja d'une tête lobée et permettra aux siens de doubler la mise (45e+3), 0-2.

En seconde période, Sarabia enfoncera le clou. Jordi Alba distillera un caviar à Sarabia présent au point de penalty. Le joueur du PSG ouvrira son pied gauche et enverra le ballon au fond (56e), 0-3.

Tout juste entré en jeu, Ferran Torres participera à la fête en plaçant une magnifique madjer (67e), 0-4. La rencontre tournera à la correction pour la Slovaquie. Au terme d'un cafouillage dans la surface, Pau Torres placera une tête que Dubravka détournera, mais le malheureux Kucka poussera le cuir au fond de ses propres filets (71e), 0-5. Le score ne bougera plus.

Une victoire largement méritée pour l'Espagne tant la Slovaquie n'a pas existé. La Roja termine en tête de son groupe et croisera le fer avec la Croatie en huitième de finale, Hamsik et les siens sont éliminés.