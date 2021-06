West Bromwich Albion tient son nouveau coach

Le successeur de Sam Allardyce est connu.

West Bromwich Ablion n'a pas réussi à sauver sa place en Premier League la saison dernière et Sam Allardyce est parti à l'issue de la saison. C'est Valérien Ismaël qui arrive chez les Baggies pour lui succéder.

Le coach français de 45 ans arrive en provenance de Barnsley, qui évolue également en Championship et a signé un contrat de quatre ans. Avant l'Angleterre, il était passé par l'Autriche (LASK) et l'Allemagne notamment (Wolfsburg et Hannovre).