Le Standard peut remercier 4000 supporters généreux !

Le Standard avait annoncé une action spéciale pour les supporters renonçant à demander le remboursement ou le renouvellement gratuit de leur abonnement pour la saison 2021-2022. Ce sont 4000 d'entre eux qui ont décidé de faire un tel don au club !

Les 20.000 abonnés du Standard avaient plusieurs options en vue de la saison prochaine et après une saison quasi-blanche : soit un remboursement aux 17/18e de leur sésame (la situation sanitaire n'ayant permis d'assister qu'à un seul match à domicile), soit une prolongation gratuite pour la saison prochaine, soit ... le don intégral de leur abonnement au club.

Et la Dernière Heure nous révèle que 4000 supporters fidèles ont fait le choix de cette troisième option, soit une économie de près de 500.000 euros pour le Standard de Liège. Un montant non-négligeable. Les généreux fans Rouches ne seront pas oubliés : en plus d'un maillot dédicacé et de 20 euros de consommation au stade, ils verront leur nom inscrit sur une dalle au "Hall of fame" des supporters, sur l'esplanade du futur Sclessin rénové.