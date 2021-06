Adil Rami compare Belgique et France : "On est au-dessus individuellement"

Champion du monde en 2018, Adil Rami regarde l'Euro 2020 de chez lui et en profite pour être consultant sur diverses chaînes. Invité de RMC Sport, le défenseur central a donné son avis sur la Belgique.

Adil Rami (35 ans) était l'invité de l'émission "Intégrale Euro 2020" de RMC Sport et le joueur de Boa Vista a livré son analyse sur la Belgique, qui affronte le Portugal ce dimanche (21h) tandis que la France est opposée à la Suisse le lendemain. Et le champion du monde 2018 a sa claire préférence : "Quand tu compares les joueurs belges à nos joueurs, on est quand même largement au-dessus. Individuellement, il n'y a pas photo", estime-t-il.

"C'est une équipe que je respecte, mais si tu compares Hazard à Mbappé, je préfère Mbappé. Lukaku ou Benzema, je préfère Benzema. Pogba, Kanté plutôt que Witsel ... Le seul que je prendrais, c'est Kevin De Bruyne", détaille Rami. Chacun se fera son opinion.