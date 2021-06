Gareth Southgate devrait continuer avec l'Angleterre, quel que soit le résultat de l'Euro

En Angleterre, on fait confiance à Gareth Southgate. Quatrième du Mondial 2018, il doit faire avec de grosses attentes cette année avec un tournoi dont le dernier carré se déroule "at home", mais la FA devrait lui maintenir sa confiance quoi qu'il arrive.

Gareth Southgate et sa "génération dorée" ont la pression cette année : les Three Lions joueraient les demi-finales et la finale de l'Euro 2020 à domicile, et ne pas atteindre le dernier carré dans ce contexte serait une pilule amère. Le premier écueil est l'Allemagne ce lundi, et sera déjà un sacré test. Mais le président de la FA Mark Bullingham a déjà amené de la sérénité à son sélectionneur : la fédération anglaise veut continuer l'aventure avec Southgate même au-delà du Mondial 2022, a-t-il affirmé dans la presse anglaise.

"Nous aimerions continuer avec lui, bien sûr, au-delà de son contrat actuel. Il sait exactement ce que nous pensons de lui, il sait qu'on trouve qu'il fait de l'excellent travail et que nous aimerions qu'il continue", affirme Bullingham dans des propos relayés par le Daily Mail. "Nous entamerons cette discussion de manière formelle après le tournoi, mais si vous me demandez mon avis maintenant, c'est un oui, nous voulons continuer avec lui".

Un soutien "inébranlable"

L'Angleterre devrait donc s'inscrire dans la continuité avec Gareth Southgate, qui est en poste depuis déjà 2016 après avoir repris l'équipe des mains de Sam Allardyce. "Nous entamons chaque match avec la volonté de gagner et nous pensons qu'il nous offre la meilleure chance de le faire. C'est facile de dire qu'il est brillant hors du terrain, mais il l'est également au bord du terrain", affirme encore le patron de la FA.

"Une demi-finale de Coupe du Monde, une performance fantastique en Ligue des Nations, des matchs absolument brillants. Et même lors des matchs qui ne se sont pas passés comme nous l'aurions souhaité, il y avait des circonstances atténuantes", détaille Mark Bullingham. "Gareth a-t-il indiqué sa volonté de prolonger ? Nous n'avons pas encore été aussi loin dans les discussions. Mais il a notre soutien inébranlable, parce que nous trouvons qu'il fait un travail brillant sur et en-dehors du terrain".