Officiel: Thibault De Smet signe au Beerschot

Le latéral gauche emprunte le chemin inverse de celui emprunté par Will Still.

Thibault De Smet n'aura pas l'occasion de travailler aux côtés de Will Still, nouveau T2 du Stade de Reims, cette saison. Il revient en effet en Belgique: le latéral gauche est prêté au Beerschot, qui dispose également d'une option d'achat.

Âgé de 23 ans, l'ancien Diablotin (huit caps, un but) avait signé à Reims l'an dernier, après avoir été formé à La Gantoise et avoir fait ses preuves du côté de Saint-Trond. Mais au contraire de Wout Faes et de Thomas Foket, il n'était pas titulaire indiscutable à Reims: il n'a disputé que huit rencontres en Ligue 1 la saison dernière.