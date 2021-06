Roberto Martinez a joué avec le feu

Les Diables Rouges ont souffert en seconde période contre le Portugal, et Eden Hazard est sorti sur blessure dans les dernières minutes.

Il est toujours facile de tirer sur l'ambulance une fois que le match est terminé, et même si on dit toujours qu'un entraîneur qui gagne a toujours raison, Roberto Martinez a tout de même fait des choix qui pourraient être remis en question.

Premièrement, suite à la blessure de Kevin De Bruyne, il a fait le choix de faire entrer Dries Mertens. Il est clair que dans l'esprit de Martinez, c'était du poste pour poste, et il ne pouvait pas prévoir que le Napolitain passerait à côté de son entrée.

Ensuite, et c'est là que cela devient problématique: les Diables ont souffert au milieu du terrain. Suite à l'entrée de Bruno Fernandes, ils étaient en surnombre et récupéraient les seconds ballons. A minutes de la fin, l'entrée d'un milieu de terrain supplémentaire aurait certainement pu aider dans ce domaine.

Mais à la place de qui? Et bien d'Eden Hazard. Notre capitaine a été matraqué durant cette deuxième période, et il a perdu l'habitude de disputer 90 minutes. On le sait, Eden est toujours généreux dans l'effort et (une nouvelle fois, après coup), le faire sortir aux environs de la 70ème aurait été plus judicieux.

Au final, les Diables se sont imposés, et il est clair que, comme nous l'avons dit au début de cet article, un entraîneur qui gagne a toujours raison. Mais quitte à sortir des expressions: qui veut aller loin ménage sa monture, et les Diables n'ont pas été ménagés ce dimanche.