Vermaelen, notre homme du match et de loin : "Trop vieux ? C'est un phénomène"

Sa sélection avait provoqué quelques réactions négatives. C'était oublier l'expérience et le talent de Thomas Vermaelen, intouchable ce dimanche face au Portugal. L'homme du match, pour nous, c'est lui.

L'UEFA a choisi le buteur, Thorgan Hazard ; les supporters des Diables Rouges ont choisi, via l'app, un Thibaut Courtois encore décisif. Mais l'homme du match, pour nous, c'est clairement Thomas Vermaelen, impérial de bout en bout et qui a mis Cristiano Ronaldo dans sa poche. "Il fallait rester concentrés pendant 95 minutes et nous l'avons fait", se réjouit le défenseur du Vissel Kobe au micro de Sporza après le match. "Vous pouvez gagner 9 duels puis perdre le 10e et le match. Cette rencontre a nécessité beaucoup d'énergie, mais dès demain, on se concentre sur l'Italie".

Jan Vertonghen, associé à Thomas Vermaelen lors de ce match, a ri des critiques sur l'âge (35 ans) de l'ancien d'Arsenal. "Il n'est pas trop vieux, c'est un phénomène", affirme-t-il au micro de la RTBF de son côté. "Il a eu des blessures, mais moi aussi. Il se soigne. Je crois qu'il peut encore jouer dans un club du top européen, il a juste fait un choix différent. C'est un phénomène et je suis content qu'il ait pu le montrer ce soir".