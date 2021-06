Quel avenir pour Didier Deschamps ? Le président de la FFF s'exprime

L'élimination en 8es de finale de l'Euro 2020 fait très mal pour la France, qui faisait partie des grands favoris après le titre de champion du monde en 2018. Didier Deschamps en fera-t-il les frais ?

Le président de la Fédération française de football, Noël Le Graët, s'est exprimé sur le sujet au micro d'Europe 1 et a calmé le jeu : "Je n'ai pas l'impression qu'il veuille partir. Nous avons convenu de laisser une petite semaine passer, puis de se rencontrer", déclare-t-il. "On a discuté deux minutes, et on bavardera sereinement dans les 8-10 jours qui viennent".

Un départ de Deschamps, très critiqué lors de cet Euro, n'est donc pas encore à l'ordre du jour. "Jusqu'à présent, il n'y a pas grand chose à lui reprocher. Mais on a effectivement raté cette compétition, parce qu'il y avait des objectifs élevés", concède Le Graët. "On ne peut pas décider à chaud, on va faire un bilan d'un certain nombre de matchs, de la popularité de Didier, de l'affection que les joueurs lui portent. Il faut aussi que lui ait très envie de rester".