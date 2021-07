Le profil de Nicolas Gavory plaît en Grèce

Après l'AEK Athènes, c'est un autre club grec qui serait intéressé par le profil du latéral gauche du Standard.

On le sait, le Standard est obligé de vendre s'il veut pouvoir effectuer des transferts entrants. D'autant plus maintenant puisque le club vient d'être interdit de transferts entrants par la Comission des Licences suite au non-payement de certaines dettes. Une autre mauvaise nouvelle pour le club liégeois après l'annonce du départ de Balikwisha via la loi de 78.

Les Rouches espèrent récupérer quelques liquidités via des transferts sortants. Et selon La Dernière Heure, l'Olympiakos serait intéressé à l'idée de s'attacher les services de Nicolas Gavory. L'actuel champion grec serait prêt à mettre le prix que désire le Standard, contrairement à l'AEK Athènes qui s'est lui aussi montré intéressé par le latéral gauche.