Un Panda et un Genkois aux Jeux Olympiques

Plusieurs Belgicains figurent dans la sélection ivoirienne pour les Jeux Olympiques.

La Côte d'Ivoire a dévoilé les noms des 22 joueurs qui prendront la direction du Japon pour y disputer le tournoi olympique. Et outre le nom de Franck Kessié, on y trouve plusieurs joueurs évoluant en Belgique. Le Panda Silas Gnaka, le Genkois Christ Eboué, mais aussi les attaquants de Westerlo et de Visé, Kader et Mory Keita.

Des joueurs qui manqueront donc le début de saison avec leur club: le championnat de D1A reprend le 24 juillet, le championnat de D1B le 13 août.

La sélection

Gardiens de but 1- IRA TAPE ELIEZER (Fc San Pedro, COTE D’IVOIRE) 2- NAGOLI OUPOH MAXIME (Sol FC, COTE D’IVOIRE) 3- TIE NICOLAS (Victoria Guimares, PORTUGAL)



Défenseurs: 4 - KOUAO KOFFI FRANCK (Fc Vzela, PORTUGAL) 5- OUATTARA ZIE (Victoria Guimares, PORTUGAL) 6- SINGO WILFRIED (Torino, ITALIE) 7- BAILLY ERIC (Manchester United, ANGLETERRE) 8- DABILA KOUADIO YVES (Mouscron, BELGIQUE) 9- DIALLO CHESTER (Ajaccio, FRANCE) 10- GNAKA SILAS (Kas Eupen, BELGIQUE)

Milieux de terrain 11- EBOUE CHRIST (Genk, BELGIQUE) 12- DOUMBIA IDRISSA (Sporting, PORTUGAL) 13- KESSIE FRANCK (Ac Milan, ITALIE) 14- DIALLO AMAD (Manchester United, ANGLETERRE) 15- MAX GRADEL (Sivasspor TURQUIE) 16- DAO YOUSSOUF (Sparta Praha, REP. TCHÈQUE)

Attaquants 17- TIMITE CHEICK (Amiens, FRANCE) 18- KOUAMÉ CHRISTIAN (Fiorentina, ITALIE) 19- BAYO VAKOUN (Celtic Glasgow, ECOSSE) 20- KEITA MORY (Ursl Visé, BELGIQUE) 21- KEITA KADER (Kvc Westerlo, BELGIQUE) 22- DOUMBIA ABOUBACAR JUNIOR (Maccabi Nitanya, ISRAËL)