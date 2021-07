Le Club de Bruges veut redéployer ses ailes

Le mercato du Club de Bruges sera dans un premier temps axé sur une position qui est en souffrance du côté de la Venise du Nord.

Double tenant du titre en Jupiler Pro League, le Club de Bruges ne peut cependant pas se reposer sur ses acquis. En effet, la deuxième partie de saison mais surtout les playoffs ont montré au Club que les renforts étaient obligatoires.

© photonews

Et il y a bien une position qui a posé des problèmes, c'est celle d'ailier, que ce soit du côté gauche ou du côté droit. En effet, avec le départ de Diatta, cette positon était un peu inexistante sur ces derniers mois. Noa Lang et Charles De Ketelaere ont bien occupé cette place, mais ils ont tous les deux tendance à rentrer dans l'axe, plutôt que de déborder et centrer. On peut aussi dire que Chong n'a pas convaincu, que Van Der Brempt est encore un peu tendre et que Nabil Dirar est souvent resté sur le banc.

Le problème, c'est que le numéro 9 de l'équipe de Clement, Bas Dost, est lui un vrai renard des surfaces qui attend les ballons venant des côtés. Cela a tellement posé des problèmes que pour la fin des playoffs Clement a changé son système de jeu pour remédier à ce manque.

Le mercato de Bruges va donc d'abord passer par l'acquisition d'ailiers, et il est fort possible qu'ils soient deux à rejoindre la Venise du Nord dans les prochains jours. Pour le reste, on verra après.