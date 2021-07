En 2006, Florentino Pérez se payait deux légendes du Real: "Deux grandes escroqueries madrilènes"

Des propos qui ne manquent pas de faire réagir ce mardi en Espagne.

Voilà une séquence qui risque de faire scandale du côté du Real Madrid... Le journal espagnol El Confidencial sème la zizanie ce mardi en dévoilant des écoutes issues de 2006, dans lesquelles le président madrilène Florentino Pérez dézingue deux légendes de la Maison Blanche : le gardien Iker Casillas et l’attaquant Raúl.

"Casillas n'est pas un gardien de but pour le Real Madrid, que voulez-vous que je vous dise. Il ne l'est pas. Il ne l'a jamais été. Cela a été notre grand échec. Mais il y a ceux qui l'adorent, qui l'aiment, lui parlent... Ils le défendent tellement. C'est l'une des grandes arnaques du Real Madrid. L'autre est Raúl. Les deux grandes escroqueries madrilènes sont Raul en premier et Casillas en second", avait alors assuré Pérez qui, à ce moment-là, venait de démissionner après son premier mandat à la tête des Merengue.