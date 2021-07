Un joueur de MLS sur les tablettes d'OHL, Ostende et même Anderlecht ?

La Major League Soccer va-t-elle voir un de ses talents tenter sa chance en Jupiler Pro League ?

Chris Mueller (24 ans), ailier d'Orlando City, compte 2 buts et 4 assists cette saison en Major League Soccer. L'ailier droit, également international américain avec 2 caps (2 assists) au compteur, a fait toutes ses classes aux USA, formé notamment à l'Université du Wisconsin et arrivé à Orlando via la draft en 2018.

D'après The Athletic, trois clubs belges seraient sur le coup : OHL, le KV Ostende et le RSC Anderlecht. Mais c'est bien le club louvaniste qui serait le plus chaud et aurait déjà fait une offre pour Mueller, dont ce serait donc la première expérience à l'étranger. Orlando, cependant, ne serait pas encore convaincu.