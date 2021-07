Un pass sanitaire pour les supporters ?

Les équipes de Jupiler Pro League espèrent jouer à nouveau devant un stade rempli dans quelques semaines.

Dans une semaine exactement, la Jupiler Pro League reprendra ses droits et les spectateurs seront de nouveau les bienvenus. Chaque club est autorisé à remplir un tiers de la capacité de son stade. Assez pour permettre des recettes, une source de revenus qui a cruellement manqué la saison dernière.

Dans le courant de la semaine prochaine, la discussion sur le Covid Safe Ticket sera abordée au Comité de consultation. Les différents gouvernements de notre pays décideront ensuite si vous avez besoin de ce précieux sésame - un pass saintaire en quelque sorte, que vous n'obtenez que lorsque vous êtes totalement vacciné ou lorsque vous pouvez présenter un test négatif (datant de moins de 72 heures) - pour assister à des événements plus importants, tels que des matchs de football.

Pourtant à l'heure actuelle, en tant que supporter, vous n'avez même pas besoin d'un test négatif pour accéder au stade. Mais en fait, il s'agirait d'un assouplissement, car si le système coronapass entre en vigueur, vous pourriez abandonner toutes les autres mesures. Les supporters ne seraient alors plus obligés de se tenir à distance ou de porter un masque buccal et les clubs seraient à nouveau autorisés à jouer dans un stade comble. Un test rapide effectué sur place peut également faire office de billet d'entrée. Le ministre de la Santé publique, Frank Vandenbroucke, y est favorable. Au sein du gouvernement flamand, on entend les mêmes sons positifs. A la Pro League aussi, bien sûr.

© photonews

"Ce système serait une très bonne chose", déclare Stijn Van Bever, porte-parole de la Pro League dans des propos relayés par Het Nieuwsblad. "Si vous pouvez remplir les stades avec Covid Safe Ticket, ce serait fantastique. Mais nous avons encore beaucoup de questions sur la mise en œuvre concrète. S'il pouvait être intégré au système de numérisation des billets, ce serait parfait, car cela permettrait aux supporters d'entrer rapidement. Mais tant que le système n'est pas prêt, c'est risqué. Nous voulons absolument éviter les files d'attente de centaines de personnes au guichet, car tout doit être contrôlé manuellement. Nous manquons de temps pour faire les choses correctement. Mais nous sommes convaincus que tout se passera bien après tout."

Bonne nouvelle pour les clubs de Pro League. Les tests Covid-19 en D1A et D1B seront d'office réduits. Seuls les joueurs qui n'ont pas encore été complètement vaccinés seront encore testés.