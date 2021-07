Lirola proche de revenir à Marseille?

Le latéral droit fait pourtant la préparation avec la Fiorentina.

Pol Lirola (23 ans, 22 matchs et 2 buts toutes compétitions avec Marseille pour la saison 2020-2021) et l'Olympique de Marseille, l'histoire d'amour devrait bel et bien se poursuivre. Retourné à la Fiorentina après un prêt de six mois, le latéral droit espagnol, qui a fait d'un départ pour le sud de la France sa priorité, n'est plus très loin de poser définitivement ses valises sur la Canebière.

Selon la Sky, le président marseillais, Pablo Longoria, a accepté de payer les 12 millions d'euros correspondant à l'option d'achat fixée au moment du prêt de l'Ibère. Mais il a obtenu des dirigeants de la Viola la possibilité de régler cette somme sur plusieurs années. Un paiement échelonné qui va permettre au pensionnaire du Vélodrome de poursuivre son mercato avec d'autres dossiers toujours en cours.