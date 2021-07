Monaco officialise deux transferts au Cercle de Bruges

Le partenariat entre l'AS Monaco et le Cercle de Bruges se concrétise souvent par des prêts, mais cette fois ce sont deux transferts secs qui ont été officialisés.

Edgaras Utkus et Boris Popovic, 21 ans tous deux, rejoignent le Cercle de Bruges à titre définitif en provenance de l'AS Monaco, a annoncé le club principautaire ce mardi soir. Uktus, international lituanien, et Popovic, international espoir serbe, ont respectivement signé jusqu'en 2023 et 2022 en Venise du Nord.