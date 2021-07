Jordi Condom avant Courtrai-Seraing : "Il y a de l'excitation et beaucoup d'énergie de notre côté"

Ce samedi (18h30), le RFC Seraing affrontera le KV Courtrai lors de la 1ère journée de Jupiler Pro League.

Le RFC Seraing est de retour en D1A vingt-cinq ans plus tard. "Je sens un véritable enthousiasme au sein du club et dans le vestiaire. Nous allons voir comment cela va se passer dès que l'arbitre aura sifflé. Il y a peut-être un manque d'expérience mais il y a de l'excitation, de l'envie et beaucoup d'énergie de notre côté. Nous ferons peut-être plus d'erreurs que nos adversaires au début mais nous progresserons", a confié Jordi Condom en conférence de presse. "L'équipe est prête et je suis confiant après ce que j'ai vu durant la préparation estivale malgré le fait que nous soyons un club particulier. Nous avons enregistré l'arrivée de renforts en provenance de Metz et nous devons encore en accueillir avant la fin du mercato. Il faut travailler en fonction de cette particularité. De plus, Georges Kilota vient de faire son retour. Un très bon joueur qui m'a impressionné. Un style offensif que j'aime beaucoup. Dommage qu'il ait manqué une partie importante de la préparation", a expliqué le T1 des Métallos.

Direction le Stade des Éperons d'Or samedi pour les Sérésiens. "Courtrai est notre opposé. Un groupe expérimenté et costaud physiquement. Ils joueront en bloc et commettronnt peu d'erreurs. Ce sera un match compliqué entre deux équipes qui ont un style de jeu différent. Nous avons bien analysé notre adversaire et nous ferons en sorte d'être solide et de les mettre en difficulté", a expliqué l'ancien coach et directeur sportif d'Eupen.