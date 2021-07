Roman Ferber quitte l'Union

L'attaquant, passé par Charleroi, quitte l'Union pour retrouver les divisions inférieures.

Roman Ferber et l'Union, c'est terminé. L'attaquant, qui était prêté la saison dernière aux Francs Borains et qui n'a donc pas pu y démontrer son talent à cause de la crise du Coronavirus, était revenu au Parc Duden.

Mais Felice Mazzù ne compte pas sur lui alors il a été cédé à Mandel United à une saison de la fin de son contrat. Le club évolue en Nationale 1. Il y a signé un contrat de deux saisons.