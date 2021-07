🎥 Clinton Mata est cité à l'étranger: "Mais je reste focalisé sur Bruges"

Elu homme du match lors de la Supercoupe, Clinton Mata se sent bien au Club de Bruges et malgré ses ambitions, ne pense pas à un transfert dans l'immédiat.

Clinton Mata a été, ces derniers temps, cité au FC Séville et à l'Olympique de Marseille. Dans une interview donnée à Eleven Sports, le latéral droit du Club de Bruges a tenu à parler de sa situation.

"Je suis pour le moment focalisé sur Bruges et je ne pense pas à un transfert. Mais je suis quelqu'un d'ambitieux".

Le défenseur angolais parle aussi de ce début de saison: "Je me sens bien physiquement, j'ai bien travaillé avec les préparateurs et les Kinés pour maintenir ma forme. C'est l'élément le plus important. J'apprends tous les jours: en football il faut toujours grandir. Je sais attaquer et je sais défendre, tu peux me dribbler 20 fois mais à la 21ème je serai toujours là."

Oui il est toujours là, sur les terrains et est prêt à débuter la saison ce dimanche. Ce sera contre Eupen, un ancien club du sympathique Clinton.