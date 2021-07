Le Beerschot n'a pas fini son mercato : "Espérons que nous trouverons ce joueur rapidement"

Le Cercle visitera le Kiel ce week-end pour débuter la saison.

La visite du Cercle signera le premier match officiel de Peter Maes à la tête du Beerschot.

Il y a deux mois, Maes avait plutôt surpris en tournant le dos à Saint-Trond pour venir au Beerschot où il a signé jusqu'en 2024.

Maes espère que sa nouvelle équipe prendra les trois points lors de la première journée. Mais il est conscient qu'il a encore besoin de renforts, notamment en attaque et l'a fait savoir : "Les supporters et les journalistes ne sont pas les seuls à en être conscients. En interne, nous ne savons que trop bien que nous avons besoin de plus de créativité. Nous cherchons. Nous avons déjà passé en revue un certain nombre de cibles potentielles, et nous recherchons un véritable renfort. Quelqu'un capable de faire la différence rapidement, et qui peut jouer directement un neuf et demi pour soulager Holzhauser de temps en temps. Espérons que nous trouverons ce joueur rapidement", a déclaré Maes en conférence de presse.