Un défenseur de Ligue 2 dans le viseur de Seraing

Le mercato pourrait s'accélérer chez les Métallos.

Discret sur le marché des transferts jusqu'ici, le RFC Seraing pourrait signer un joli coup dans les prochains jours. Selon les informations de la Dernière Heure, le défenseur camerounais Yannick M'bone serait sur le point de signer au Pairay.

Le défenseur central est actif à Châteauroux depuis quatre ans. A son compteur, il affiche plus de 150 rencontres, et trois buts, en Ligue 2 et sept rencontres de Ligue 1, c'était avec Caen, lors de la saison 2011-2012.