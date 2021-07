🎥 Gold Cup : le Qatar continue de jouer les trouble-fêtes, le Mexique en demi-finale également

Sorti des poules assez aisément, le Qatar affrontait le Salvador cette nuit en quart de finale de la Gold Cup, dont le champion d'Asie est l'invité d'honneur. Et les Qatariens continueront leur parcours après leur victoire 3 buts à 2 grâce à des buts de Almoez Ali et Abdulaziz Hatem, auxquels a répondu Joaquin Rivas en seconde période, un peu tard. Le Qatar affrontera soit les USA, soit la Jamaïque en demi-finale.

Le Mexique affrontait de son côté le Honduras et l'a largement emporté (3-0) grâce à des buts de Funes Moris, Jonathan Dos Santos et Pineda, avant même la pause. El Tri affrontera le Canada ou le Costa Rica en demi-finale.

🎥 Highlights: 🇶🇦 Qatar books their ticket to the #GoldCup21 semifinals with a 3-2 victory over 🇸🇻 El Salvador in Arizona. #ThisIsOurs pic.twitter.com/4rePfib2GB