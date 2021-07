La tuile pour le FC Liège, Florian Gendebien victime d'une rupture du tendon d'Achille

Après deux saisons disputées à Heist, l'ailier formé à Huy a rejoint cette été le matricule 16. Un renfort de choix pour le Football Club Liégeois avec l'arrivée de cet attaquant aussi bien à l'aise sur l'aile gauche que sur l'aile droite, doté d'un sens du but et d'une belle vivacité.

Le FC Liège disputait son premier match amical de sa préparation estivale contre le RFC Aywaille (D3B ACFF) ce samedi à Rocourt (5-0). Malgré la victoire, le matricule 16 a dû encaisser une très mauvaise nouvelle avec la blessure de Florian Gendebien durant l'échauffement. L'ailier a été victime d'une rupture du tendon d’Achille.

Le joueur des Sang et Marine a été opéré ce dimanche matin et devra observer une rééducation de six mois.