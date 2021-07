Le FC Liège l'emporte en amical contre Aywaille, Perbet buteur

Face à un adversaire de D3 ACFF, le FC Liège l'a logiquement emporté, comptant sur ses nouveaux venus pour alimenter le marquoir : Jérémy Perbet et Benjamin Lambot ont tous deux inscrit leur premier but pour les Sang & Marine, qui continueront jusqu'à écraser Aywaille 5 buts à 0.

🔚 #RFCLAywaille 5-0 FT 🔴🔵



Nos Sang & Marine ont retrouvé Rocourt et son public à l'occasion de ce 1er amical. Perbet et Lambot en ont profité pour inscrire chacun leur 1er but.



⚽️ #Perbet 1-0

⚽️ #Lambot 2-0

⚽️ #Mouchamps 3-0, 5-0

⚽️ #Bruggeman 4-0



