🎥 Lucarne nettoyée: le bijou de Matias Suarez avec River Plate

Matias Suarez s'éclate depuis qu'il a rejoint River Plate, en janvier 2019. Titulaire indiscutable avec la Banda Roja, l'ancien Mauve réalise un d'ailleurs un début de saison assez impressionnant en Argentine. En quatre rencontres, il a inscrit trois buts et distillé trois assists.

Un bilan personnel qu'il a confirmé la nuit dernière en inscrivant un splendide but lors de la large victoire de River Plate contre l'Union en championnat (4-0).

And what a golazo from the Anderlecht legend